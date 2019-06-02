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عاجل.. الزمالك مهدد بخسارة لقب الكونفدرالية.. تعرف على السبب

الأحد 02/يونيو/2019 - 10:58 م
عاجل.. الزمالك مهدد بخسارة لقب الكونفدرالية.. تعرف على السبب
الزمالك
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الفجر الرياضي
 
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أرسل الاتحاد المغربي لكرة القدم شكوى إلى الاتحاد الافريقي كاف بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي.

وطلب الاتحاد المغربي من الكاف سحب لقب الكونفدرالية من فريق الكرة بنادي الزمالك، استنادا إلى عدم طرد الحكم لمحمود جنش حارس الزمالك في لقطة إعادة ركلة جزاء نهضة بركان، حيث أخرج حكم اللقاء بطاقة صفراء من جيبه، قبل أن يعيدها مرة أخرى دون أن يشهرها.

وحددت لجنة الانضباط في الكاف يوم السابع من شهر يونيو الحالي للنظر في شكوى الاتحاد المغربي بشأن سحب لقب الكونفدرالية من الزمالك.

وكان جنش قد تلقى بطاقة صفراء خلال أحداث اللقاء، ما يعني أن حصوله على الإنذار الثاني كان سيعني طرده واستكمال الزمالك لركلات الترجيح بأحد اللاعبين كحارس مرمى.

وفاز الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان بركلات الترجيح.
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