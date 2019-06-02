حسن حسني: "متعرفوش محل بيبيع كحك من غير شائعات؟"

حرص الفنان حسن حسني، على التعليق على الشائعات المُتداولة على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي زعمت وفاته على إثر أزمة صحية حادة.









ومازح "حسني" مُتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "ما تعرفوش محل بيبيع كحك من غير شائعات؟".









وتلقى حسن حسني، من قِبل أصدقائه، دعوات عدة، منهم الفنان خالد سرحان، والذي علق له قائلًا: "ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا أجمل عم حسن".