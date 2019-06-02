"اتصالات" تختم مبادرتها خلال شهر رمضان بـ "أقوى لمة في مصر"

حرصت شركة اتصالات مصر على مدار شهر رمضان على عمل العديد من المبادرات البناءة، يأتي ذلك ضمن خطة الشركة للتنمية المجتمعية. حيث قامت الشركة بالتعاون مع جمعية شبرا الخير بعمل أطول مائدة إفطار جماعي بقرية المريج محافظة القليوبية، تحت شعار "أقوى لمة في مصر" بمشاركة حوالي ألفي صائم.





بالإضافة إلى دعم خمس محافظات بشنطة الخير من خلال تعاونها مع الجمعيات الاهلية بمحافظات (القاهرة والفيوم والدقهلية وبني سويف وبورسعيد).





فضلاً عن ذلك تعاونت الشركة هذا العام أيضا مع مؤسسة مصر الخير للمساهمة في إفطار الصائمين من خلال حملة "يلا نعمل خير مع بعض" فمع كل تبرع لمصر الخير من خلال اتصالات كاش تساهم الشركة بإفطار مسافر او بكرتونة رمضان.





تلك المبادرات جاءت ضمن خطة الشركة لدعم الأكثر احتياجاً وإطعام أكبر عدد من الصائمين في شهر رمضان المعظم.





وقالت سارة عادل مدير قسم المسؤولية المجتمعية والاستدامة: "إن الشركة عملت دوما على تخفيف العبء الواقع على كاهل الأسر الأكثر احتياجاً بقدوم شهر رمضان المعظم بدعمهم في الغذاء والكساء وتنظيم مائدة أقوى لمة في مصر جاءت ختاما لحملة الخير التي بدأت منذ بداية الشهر الكريم والتي سعت من خلالها إلى توزيع ما يقرب من 20 طن مواد غذائية على أهالي خمس قرى بخمس محافظات مختلفة".