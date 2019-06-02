إيطاليا تقصي بولندا من مونديال الشباب

بات المنتخب الإيطالي أول المتأهلين لدور الثمانية، ببطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم (تحت 20 عاما)، المقامة حاليا في بولندا، وذلك عقب فوزه (1/0) على أصحاب الأرض، اليوم الأحد، في دور الستة عشر.





ويدين المنتخب الإيطالي بالفضل في تحقيق هذا الفوز، إلى لاعبه أندريا بينامونتي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 38، من ركلة جزاء.





وضرب منتخب إيطاليا موعدا في دور الثمانية بالبطولة، مع الفائز من مباراة الأرجنتين ومالي، التي ستجرى بعد غد الثلاثاء.





وجاءت الدقيقة 37 لتشهد حصول منتخب إيطاليا على ركلة جزاء، بعدما لمست الكرة يد دومينيك سوتشيك، لاعب بولندا، داخل منطقة جزاء فريقه، حيث لجأ حكم المباراة لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، التي أشارت لصحة حصول المنتخب الأزرق على الركلة.





ونفذ بينامونتي الركلة بنجاح، بعدما وضع الكرة بهدوء داخل المرمى، مسجلا الهدف الوحيد لإيطاليا في الدقيقة 39.