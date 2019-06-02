كيف ساعد "كوتينيو" ليفربول على التتويج بدوري أبطال أوروبا؟





أصبح نادي ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، حديث الصحف العالمية بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2019 على حساب توتنهام بعد الفوز بالنهائي بنتيجة 2-0.





وتوج نادي ليفربول باللقب بعد مشوار كبير في المسابقة وتغييرات شهدتها تشكيلة الريدز على مدار العامين الماضيين ليصبح الأحمر يملك أقوى خط هجوم ودفاع ما بين فرق العالم أجمع.





وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن نادي ليفربول بعد بيعه لفيليب كوتينيو بمقابل مبلغ 145 مليون يورو، تعاقد مع فان دايك وأليسون بيكر وفابينهو وشيردان شاكيري والعديد من النجوم الآخرين.





وتشير الصحيفة الإسبانية إلى أن بيع البرازيلي الدولي إلى نادي برشلونة قد أعاد النادي الانجليزي إلى المنافسة الأوروبية وحصد لقب الشامبيونزليج.





الجدير بالذكر أن نادي برشلونة يسعى حالياً للتخلص من لاعبه البرازيلي كوتينيو بعد عدم ظهوره بالمستوى التي كانت جماهير البارسا تريد أن تراه فيه.



