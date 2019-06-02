"خلي النت يحبك" لأمين وشركاه ثاني وثالث ورابع أيام العيد في الرياض

يقدم الفنان أحمد أمين، في عيد الفطر المبارك مسرحيات فرقة "أمين وشركاه" لجمهور المملكة العربية السعودية، ثاني وثالث ورابع أيام العيد، بمسرحية "خلي النت يحبك".

ويعتبر عرض "خلي النت يحبك" ضمن مسرحيات فرقة "أمين وشركاه" والتي قدمت 9 عروض على قناة dmc هو الأول لفرقة مصرية تعرض في السعودية بعد الانفتاح الثقافي والفني للمملكة، وربما المرة الأولى مشاركة نسائية بعرض عام في المملكة.

العرض من بطولة أحمد أمين ويشرف علي الكتابة وتأليف سارة هجرس وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج محمد جبيلي.