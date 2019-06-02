آخر كلام.. كهربا يشترط 15 مليون جنيه للتجديد للزمالك
الأحد 02/يونيو/2019 - 10:07 م
هاني عصام
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اشترط محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الحصول على مبلغ 15 مليون جنيه في الموسم الواحد نظير تجديد تعاقده مع الفريق خلال الموسم المقبل.
ويحصل كهربا حاليًا على 3 مليون جنيه في الموسم الواحد مع الزمالك وهو ما قوبل بالتحفظ من جانبه والرفض على الاستمرار بنفس المقابل المادي.
في الوقت الذي رفض فيه اللاعب التنازل عن مطالبه المالية ويرى أنه من الأعمدة الأساسية داخل الفريق ويستحق الحصول على أعلى عائد مادي والمساواة مع طارق حامد الذي يتقاضى 12.5 مليون جنيه بجانب فرجاني ساسي الذي يصل راتبه إلى مليون ونصف مليون دولار في الموسم الواحد.
ويضع كهربا الأولوية لديه في الموسم المقبل بالرحيل عن الزمالك وعدم الاستمرار مع الفريق لرغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجية وعدم الاستمرار مع الفريق.
ويحصل كهربا حاليًا على 3 مليون جنيه في الموسم الواحد مع الزمالك وهو ما قوبل بالتحفظ من جانبه والرفض على الاستمرار بنفس المقابل المادي.
في الوقت الذي رفض فيه اللاعب التنازل عن مطالبه المالية ويرى أنه من الأعمدة الأساسية داخل الفريق ويستحق الحصول على أعلى عائد مادي والمساواة مع طارق حامد الذي يتقاضى 12.5 مليون جنيه بجانب فرجاني ساسي الذي يصل راتبه إلى مليون ونصف مليون دولار في الموسم الواحد.
ويضع كهربا الأولوية لديه في الموسم المقبل بالرحيل عن الزمالك وعدم الاستمرار مع الفريق لرغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجية وعدم الاستمرار مع الفريق.
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