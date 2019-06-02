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البحرين تسمح للأجانب بتملك مشاريع النفط والغاز

الأحد 02/يونيو/2019 - 10:02 م
البحرين تسمح للأجانب بتملك مشاريع النفط والغاز
مشاريع نفط وغاز
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 اعلنت البحرين، اليوم الأحد،  عن سماحها للشركات الأجنبية بتملك 100% في مشروعات استخراج النفط والغاز الطبيعي داخل المملكة، بموجب قرار أصدره رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وأكد التقرير الصادر اليوم أنه  الشركات التي تود  تملك مشروعات نفطية لابد  أن تكون الشركة الأجنبية الأم لها وقعت أو في المراحل النهائية لتوقيع اتفاقية استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي مع حكومة مملكة البحرين.
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