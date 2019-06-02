حقيقة فشل صفقة انضمام دي ليخت لبرشلونة
الأحد 02/يونيو/2019 - 10:02 م
منى العوضي
Advertisements
Advertisements
أكدت الصحف الإسبانية، اليوم الأحد، أن نادي برشلونة لا يزال على اتصال بالمدافع الهولندي ماتياس دي ليخت قائد أياكس أمستردام، وذلك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن إدارة نادي برشلونة لم تقطع اتصالاتها مع بيئة دي ليخت في محاولة إقناعه للتوقيع مع البارسا.
وأوضحت الصحيفة أنه تم إبلاغ اللاعب مسبقاً أن النادي الإسباني لن يرفع عرضه، لكنهم أبلغوه بأنه توقيع إستراتيجي وسيكون نجماً مميزاً في المستقبل.
وترغب إدارة برشلونة في حسم صفقة دي ليخت لتدعيم خط الدفاع في الفريق، وذلك رغم دخول مانشستر يونايتد في مفاوضات مع اللاعب وخطفه من البارسا.
Advertisements
- بأمر جوارديولا.. مانشستر سيتي يرصد 75 مليون يورو لضم صفقة برشلونة
- جوارديولا يرغب في توجيه ضربة قاتلة لفريقه السابق برشلونة
- بايرن ميونيخ يهدد برشلونة بخطف صفقة الموسم
- ناصر الخليفي مصمم على خطف صفقة برشلونة المنتظرة
- برشلونة يحسم صفقة جديدة
- باريس سان جيرمان يوجه صفعة قوية إلى برشلونة
- تقارير.. برشلونة يقهر الجميع ويحسم أهم صفقاته
- تقارير.. برشلونة يحسم صفقته الثانية مقابل 80 مليون يورو
- خطوة واحدة تفصل دي ليخت عن برشلونة
- خطوة تفصل دي ليخت عن برشلونة