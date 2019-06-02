ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حقيقة فشل صفقة انضمام دي ليخت لبرشلونة

الأحد 02/يونيو/2019 - 10:02 م
حقيقة فشل صفقة انضمام دي ليخت لبرشلونة
Advertisements
طباعة
منى العوضي
 
Advertisements

أكدت الصحف الإسبانية، اليوم الأحد، أن نادي برشلونة لا يزال على اتصال بالمدافع الهولندي ماتياس دي ليخت قائد أياكس أمستردام، وذلك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن إدارة نادي برشلونة لم تقطع اتصالاتها مع بيئة دي ليخت في محاولة إقناعه للتوقيع مع البارسا.


وأوضحت الصحيفة أنه تم إبلاغ اللاعب مسبقاً أن النادي الإسباني لن يرفع عرضه، لكنهم أبلغوه بأنه توقيع إستراتيجي وسيكون نجماً مميزاً في المستقبل.


وترغب إدارة برشلونة في حسم صفقة دي ليخت لتدعيم خط الدفاع في الفريق، وذلك رغم دخول مانشستر يونايتد في مفاوضات مع اللاعب وخطفه من البارسا.

Advertisements
المزيد عن: كورة رياضة دي يونج برشلونة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
إيطاليا
-
x
17:30
-
بولندا