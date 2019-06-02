حقيقة فشل صفقة انضمام دي ليخت لبرشلونة

أكدت الصحف الإسبانية، اليوم الأحد، أن نادي برشلونة لا يزال على اتصال بالمدافع الهولندي ماتياس دي ليخت قائد أياكس أمستردام، وذلك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن إدارة نادي برشلونة لم تقطع اتصالاتها مع بيئة دي ليخت في محاولة إقناعه للتوقيع مع البارسا.



