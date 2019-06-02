"شائعة وفاة حسن حسني".. ماذا بحث المصريون علي جوجل؟

رصد محرك البحث جوجل المعلومات والأخبار التي بحث عنها المصريون، اليوم الأحد 2 يونيه الموافق 28 رمضان ، قد بحث المصريين عن مسلسلات رمضان و عيد الفطر ويستعرض" الفجر" أبرز المعلومات التي بحث عنها المصريون .

أول أيام عيد الفطر

أعلن معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن الهلال الجديد يظهر فى سماء مكة المكرمة، والقاهرة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية"، وفى باقى محافظات الجمهورية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 5 لـ7 دقائق، أما فى العواصم العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 1 لـ17 دقيقة.

وكشفت الحسابات الفلكية أنه وفقًا لذلك تكون غرة شهر شوال 1440 هجريا فلكيا يوم الثلاثاء 4 يونيو، وأول أيام عيد الفطر المبارك، وصلاته ستكون فى الخامسة وتسعة عشرة دقيقة صباحا بمدينة القاهرة.

واستعدادًا لاستطلاع هلال شوال، ينسق المعهد القومى للبحوث الفلكية مع دار الإفتاء وهيئة المساحة لاستطلاع الهلال يوم الأثنين المقبل وهو يوم الرؤية، ومن المقرر أن ترفع اللجان تقريرا للمفتى لتحديد الرؤية الشرعية والتى ستحدد موعد عيد الفطر المبارك.

ولد الغلابة الحلقة 27

شهدت أحداث الحلقة 27 من مسلسل ولد الغلابة، شراء (عيسى) أحمد السقا شركة كبيرة، وأسند مهام إدارتها لوالد زوجته (محمد أبو داوود)، إضافة إلى أنه أودع كل أمواله في البنك باسم زوجته (فرح) مى عمر.

وذهب عيسى إلى (صفية) انجى المقدم وتحايل عليها بأن تسامحه عن مابدر منه، وأعطى لها شنطة ممتلئة بالأموال، ثم عانقها لكنها ظهر على ملامح وجهها الخيانة وعدم التسامح.

وذهب (صديق) ادوارد إلى تجار المخدرات بعد رفض عيسى العمل معهم مرة أخرى والبعد عن تجارة المخدرات، وقال لهم أن عيسى ليس هو طباخ الاستروكس، وأنه يستطيع أن يطبخ الاستروكس ويبيعه لهم، وبالفعل قام بشراء منزل جديد واصطحب الصيدلى (نصيف) معه لبدء العمل، فيما كانت صفيه تراقب خطواته.

زي الشمس الحلقة 27

شهدت الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل "زي الشمس"، تواصل نور "دينا الشربيني" محاولاتها للحصول على حق شقيقتها فريدة "ريهام عبدالغفور"، وتضيف للمشتبه فيهم، الدكتور جمال المحامي "جمال سليمان، بعدما تأكدت أنه والد "يوسف" الحقيقي، وتبدأ في البحث عن أدلة تدينه.

وخلال الحلقة، ذهبت نور إلى دكتور جمال لتطلب منه حضور جلسة محاكمة عمر بشكل ضروري، في الوقت الذي تعرّف أحد "المراكبية" على وجه دكتور جمال، بجانب أرقام محاضر التعدي التي أرسلتها زوجته إلى نور، لتثبت بها طريقته العنيفة في التعامل مع الأمور.

البرنسيسة بيسة

شهدت أحداث الحلقة 27 من مسلسل البرنسيسة بيسة، بطولة مي عزالدين، بعودة "بيسة"، إلى المدرسة بعد علمها بمخطط زوجها "كاظم"، أمير المصري، لإبعادها عن المدرسة.

وذهبت "بيسة" إلى المدرسة مرة أخرى، بعد رفض زوجها "كاظم"، إلا أنها أصرت على الذهاب، وممارسة حقها، ووافق "كاظم" بعد أن ثارت "بيسة" في وجهه، وتحدثت "بيسة" إلى مدرسة اللغة الإنجليزية في المدرسة، وطلبت منها تعليمها ارتداء الملابس وألوان الملابس، وهنا تعاطفت معها المدرسة التي كانت دائما ما تنتقدها، ووافقت على طلبات "بيسة".

وخلال الحلقة طلب "كاظم" من والدته "شويكار" الانسحاب من الخطة التي وضعتها والدته لـ"بيسة"، للسيطرة على المدرسة بشكل كامل، إلا أن "شويكار" انفعلت عليه، وطلبت منه إكمال الخطة الموضوعة إلى النهاية وإلا ستنهار المدرسة.

زلزال الحلقة 27

دارت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل "زلزال" بطولة الفنان محمد رمضان حول زواج زلزال من صافية، ومعركته مع خليل كتخه في سوق الفاكهة، ويذهب المعلم منصور "محمود جمعة" لخليل كتخه "ماجد المصري" ويتفق معه على منع تجار العياط من بيع الفاكهة لزلزال.

يخضع النائب البرلمانى قاسم "محمد سليمان" لأوامر زوجته ريهام ويطلق الخادمة زوجته إرضاءً لها ورغبة في العودة للمنزل مرة أخرى، فوجئ النائب البرلمانى قاسم "محمد سليمان" بطلب ريهام الطلاق منه وطرده من المنزل، وبكتشف بعد مقابلة ربيع أنه سيناريو بين عبد الحليم "محمود حجازي" وأبيها خليل "ماجد المصري".

يعلم المحامى سعيد "تامر ضيائي" بما فعله ابنه عبد الحليم "محمود حجازي" من إلغاء توكيل النائب البرلماني، وتقع بينهما مشادة كلامية، ومن المتوقع أن تشهد الحلقات المقبلة حربًا بين النائب البرلماني وخليل، ويعرف زلزال بمكيدة خليل، ويقرر أن يدخل في مواجهة معه.

حسن حسني

انتشرت شائعة وفاة الفنان حسن حسني عبر مواقع السوشيال ميديا وهى شائعة يتعرض لها النجم القدير كل فترة بمجرد إصابته بأى متاعب صحية،

قال طارق الشناوي، إن "الفنان حسن حسني كويس الحمد الله وبصحة جيدة، ويجلس وسط أسرته، ويمارس حياته بشكل طبيعي"، مضيفا أنه "يجب التأكد من الأخبار قبل أن يتم نشرها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي".

وكان الفنان حسن حسني تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية ودخل المستشفى وخضع لعملية جراحية، وهو الآن في منزله وبصحة جيدة.