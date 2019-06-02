السيسي: صفقة القرن موضوع يتحدث البعض عنه في الإعلام وهم من أطلقوا عليها هذا الاسم





شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل إفطار الأسرة المصرية، بحضور ٨٠٠ شخص من مختلف أطياف ومحافظات مصر.





وأشار السيسي، خلال كلمته بحفل الإفطار، إلى أن مصر لم ترض عن أي شيء لا يريده الفلسطينيون، لافتًا إلى أن صفقة القرن موضوع يتحدث البعض عنه في الإعلام، وهم من أطلقوا عليه هذا الاسم.



