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"الطب في مصر القديمة".. محاضرة بمتحف مكتبة الإسكندرية 16 يونيو المقبل

الأحد 02/يونيو/2019 - 09:44 م
الطب في مصر القديمة.. محاضرة بمتحف مكتبة الإسكندرية 16 يونيو المقبل
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حسام زيدان
 
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ينظم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "الطب في مصر القديمة"، يوم الأحد، 16 يونيو 2019، بمتحف آثار مكتبة الإسكندرية، قاعة الحياة في العالم الآخر.

تُلقي المحاضرة الدكتورة منال فوزي، مدرس التاريخ والحضارة المصرية القديمة، بقسم الإرشاد السياحي بالمعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية (إيجوث).

وتتناول المحاضرة نبوغ المصريين القدماء في مجال الطب، والدليل على ذلك البرديات الطبية والرسومات الجدارية في المعابد والمقابر؛ ليكون هذا التدوين إرثًا إنسانيًّا ومشاعل تنوير أضاءت الحضارات اللاحقة مثل اليونانية والرومانية.
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