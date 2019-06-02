"الطب في مصر القديمة".. محاضرة بمتحف مكتبة الإسكندرية 16 يونيو المقبل

ينظم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "الطب في مصر القديمة"، يوم الأحد، 16 يونيو 2019، بمتحف آثار مكتبة الإسكندرية، قاعة الحياة في العالم الآخر.





تُلقي المحاضرة الدكتورة منال فوزي، مدرس التاريخ والحضارة المصرية القديمة، بقسم الإرشاد السياحي بالمعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية (إيجوث).



