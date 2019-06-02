فريق من طلبة دمياط يشارك في مسابقة الروبوت العالمي

Advertisements

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انه تم توفير التأشيرات وكافة التسهيلات الخاصة بمشاركة فريق EXPENDABLES فى المسابقة العالمية للروبوت FIRST LEGO LEAGUE OPEN INTERNATIONAl والمقرر عقدها فى الفترة من ١٤ الى ١٦ يونيو بلبنان، حيث توجهت المحافظ بالشكر للربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط على دعمه الكبير لهذا الفريق وتقديمه كافة التسهيلات اللازمة للمشاركة في تلك المسابقة.



وفى سياق متصل، استقبلت محافظ دمياط، اليوم الاحد، أعضاء الفريق الذى يضم ١٠ من أبناء المحافظة فى الفئة العمرية من ٩ إلى ١٦ سنة وعدد ٢ مدربين واستمعت الى شرح تفصيلى عن تصميم وبرمجة الروبوت مشروع المسابقة والمخصص لمواجهة المشاكل التى يتعرض لها رواد الفضاء.



كما توجه أعضاء الفريق بالشكر الى محافظ دمياط ورئيس هيئة الميناء على دعمهم الكبير للفريق ومساعيهم المخلصة للمشاركة في تلك المسابقة.



وصرحت الدكتورة منال عوض ان المحافظة تولى اهتماما خاصا بأبنائها والعمل دائما على بناء وتنمية قدرات البدنية والعقلية وتشجيع البحث العلمي فضلا عن توفير كافة الإمكانات وسبل الدعم الممكنة لهم.