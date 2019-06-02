ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فريق من طلبة دمياط يشارك في مسابقة الروبوت العالمي

الأحد 02/يونيو/2019 - 09:44 م
فريق من طلبة دمياط يشارك في مسابقة الروبوت العالمي
Advertisements
طباعة
هند الشيال
 
Advertisements
قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انه تم توفير التأشيرات وكافة التسهيلات الخاصة بمشاركة فريق EXPENDABLES فى المسابقة العالمية للروبوت FIRST LEGO LEAGUE OPEN INTERNATIONAl والمقرر عقدها فى الفترة من ١٤ الى ١٦ يونيو بلبنان، حيث توجهت المحافظ بالشكر للربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط على دعمه الكبير لهذا الفريق وتقديمه كافة التسهيلات اللازمة للمشاركة في تلك المسابقة.

وفى سياق متصل، استقبلت محافظ دمياط، اليوم الاحد، أعضاء الفريق الذى يضم ١٠ من أبناء المحافظة فى الفئة العمرية من ٩ إلى ١٦ سنة وعدد ٢ مدربين واستمعت الى شرح تفصيلى عن تصميم وبرمجة الروبوت مشروع المسابقة والمخصص لمواجهة المشاكل التى يتعرض لها رواد الفضاء.

كما توجه أعضاء الفريق بالشكر الى محافظ دمياط ورئيس هيئة الميناء على دعمهم الكبير للفريق ومساعيهم المخلصة للمشاركة في تلك المسابقة.

وصرحت الدكتورة منال عوض ان المحافظة تولى اهتماما خاصا بأبنائها والعمل دائما على بناء وتنمية قدرات البدنية والعقلية وتشجيع البحث العلمي فضلا عن توفير كافة الإمكانات وسبل الدعم الممكنة لهم.
Advertisements
المزيد عن: مصر دمياط تعليم اخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
إيطاليا
-
x
17:30
-
بولندا