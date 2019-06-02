نتانياهو: نحو مليار دولار من إيران لحزب الله سنويا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن إيران تحول 700 مليون دولار سنويا إلى وكيلها حزب الله، لافتا إلى أنها تلجأ إلى أساليب مخادعة مختلفة لإيصال الأموال.





وأضاف نتانياهو في كلمة ألقاها الأحد: "وزارة الخارجية الإيرانية تحول في هذا الإطار، أكثر من 100 مليون دولار إلى التنظيم الإرهابي، حيث يتم تحويل الأموال تحت غطاء دبلوماسي، كأن هذا هو أمر طبيعي، (بأن يتم تحويل الأموال) إلى لبنان ثم إلى حزب الله".





وأشار إلى أن هذه الأموال الطائلة "تصرف على تأجيج العدوان غير المنتهي الذي تشنه إيران والأطراف الموالية لها في المنطقة".





وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد تعهد الشهر الماضي، بعدم السماح لإيران بالحصول على أسلحة نووية بعدما أعلنت طهران تعليق بعض التعهدات التي التزمت بها في إطار الاتفاق النووي المبرم لسنة 2015.





وجدد نتانياهو في مايو معارضته الصريحة لصفقة إيران النووية مع القوى الكبرى، وكان المؤيد الأبرز لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب منها وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية التي ألغيت العام الماضي.



