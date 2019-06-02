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خاص.. تركي آل الشيخ يتلقى عرضا لبيع حصته في نادي بيراميدز

الأحد 02/يونيو/2019 - 09:35 م
خاص.. تركي آل الشيخ يتلقى عرضا لبيع حصته في نادي بيراميدز
تركي آل الشيخ
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الفجر الرياضي
 
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علمت مصادرنا أن معالي المستشار تركي آل الشيخ يدرس عرضا مغريا تلقاه خلال اليومين الماضيين لبيع حصته في نادي بيراميدز.

ومن المنتظر أن يتم البت في ذلك خلال الأيام القادمة حيث من المتوقع أن يعلن المستشار قراره النهائي حول هذا العرض الذي يعد مغريا وكبيرا  خلال أيام .

يذكر أن نادي بيراميدز يخوض موسمه الأول ( الحالي ) وبمتابعة ودعم معالي المستشار تركي آل الشيخ ونجح في لفت الأنظار بصورة مثيرة وغير مسبوقة واستطاع أن يقتحم مراكز المقدمة وينافس بقوة قي الدروي المصري مما جعله يكون قاعدة جماهيرية كبيرة تتنامى بصورة مستمرة.
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