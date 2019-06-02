السيطرة على حريق بشقة سكنية في مدينة طنطا
الأحد 02/يونيو/2019 - 09:38 م
أيمن يحيي
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تمكنت قوات الحماية المدنية فى الغربية، من السيطرة على حريق شب مساء اليوم الاحد بشقة سكنية بمنطقة الجلاء بمدينة طنطا دون حدوث اصابات أو خسائر بشرية.
وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، اخطارا بورود بلاغ الى شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة الجلاء التابعة لدائرة ثان طنطا، دون حدوث اصابات أو خسائر بشرية.
على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء وتمكن قوات الحماية المدنية من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق قبل أن يمتد الى الشقق السكنية المجاورة.
تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة للتحقيق.
وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، اخطارا بورود بلاغ الى شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة الجلاء التابعة لدائرة ثان طنطا، دون حدوث اصابات أو خسائر بشرية.
على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء وتمكن قوات الحماية المدنية من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق قبل أن يمتد الى الشقق السكنية المجاورة.
تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة للتحقيق.
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