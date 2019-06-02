"أزهري" يكشف خطورة الشائعات على المجتمع والأمة (فيديو)

قال الدكتور حمد الله الصفتي، عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، إن الله عزوجل عظم من شأن الكلمة في السلام، موضحًا أن الكلمة من شأنها أن ترفع أمة ومجتمع أو تهدمه إذا كانت شائعة.





وأضاف "الصفتي"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الشائعات زرعت الفتنة بين أقوام وقبائل وعشائر بسبب كلمة قيلت على وجه الكذب.



