محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية
الأحد 02/يونيو/2019 - 09:33 م
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قاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية و أراضي أملاك الدولة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية بمشاركة اللواء زكي صلاح مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا واللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظه واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنميه المحليه ومستشار المحافظ للمشروعات واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة.
حيث قام رجال وقوات الشرطة بالتعاون مع العاملين بمركز ومدينة بلبيس و قطاع حماية الأراضي بمديرية الزارعة بتنفيذ الحمله باستخدام الالات والمعدات اللازمة ، وتم ازاله 7حالات تعدي احدهما لعقار مكون من خمس طوابق ومقام بالمخالفه للقانون بقريه السعدات و6حالات تعدي اخرى علي الاراضي الزراعيه وذلك بإجمالي مساحة 3880م بمركز بلبيس.
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه لا تهاون و لا تصالح مع كل متعد تسول له نفسه الإعتداء على أراضي املاك الدولة في محافظة الشرقية.
واوضح المحافظ انه تم صدور قرار لايقاف مجموعه من العاملين بالوحدات المحليه بمركز ومدينه بلبيس وإحالتهم للتحقيق لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم وذلك لتقصيرهم وتقاعسهم عن العمل وعدم متابعتهم لإزاله التعديات في المهد علي الأراضي المنزرعه واملاك الدوله وكذلك عدم تصديهم لمخالفات البناء بدون ترخيص.
وأعلن المحافظ عن تنفيذ حملات إزاله مكبرة بنطاق المحافظه عقب عيد الفطر المبارك مباشره بالإشتراك مع القوات المسلحة و قوات الشرطة لإزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة(عقارات -اراضي زراعيه) بنطاق المحافظه وخاصه للحالات ممن سبق لهم التقدم للتقنيين ولم يثبتوا جديتهم وصدرت لهم قرارات ازالة.
نوه المحافظ أنه أثناء اجتماعه مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الذي عقد يوم الخميس الماضي قام بعرض تقرير لمتابعه الازالات وموقف تقنيين أراضي الدولة بالمحافظة، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة إجراء الإزالات الفورية لكافة أشكال التعديات على أراضي املاك الدولة والاراضي الزراعيه و الإسترداد الكامل لهذه المساحات في أقرب وقت مع سرعة التنفيذ لكل من صدر له قرار إزالة وشدد على ضرورة توفير كافة المعدات و الألات و الأدوات التي تساعد في سرعة تنفيذ و تفعيل هذه التوجيهات.
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