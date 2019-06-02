بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا .. 5 جوائز فردية في انتظار محمد صلاح

توج اللأعب محمد صلاح بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخة مع فريقه ليفربول الإنجليزي عقب الفوز علي توتنهام بهدفين نظيفين في المبارة التي جمعت الفريقين مساء أمس في العاصمة الأسبانية مدريد , وأستطاع محمد صلاح بتسجيل الهدف الأول لفريقة في الدقيقة الثانية من خلال ضربة جزاء , وسجل الهدف الثاني ديفوك أوريجي في الدقيقة 87 من زمن المبارة.





وبفوز محمد صلاح مع فريقة بدوري أبطال أوربا سيمنحة المزيد من الفرص لتسجيل المزيد من الجوائز الفردية , بعدما أستطاع حصد المزيد منها في الموسمين السابقين مع الريدز.





الحصول علي لقب دوري أبطال أوروبا يزيد من فرص محمد صلاح علي المنافسة علي الكرة الذهبية التي تعطي لأفضل لأعب في العالم من خلال المجلة الفرنسية “فرانس فوتبول” والجدير بالذكر إن صلاح حصد المركز السادس كأفضل لأعب في العالم في الموسم السابق من المجلة الفرنسية , بالأضافة إلي الفرصة الكبيرة للحصول علي لقب “ذا بيست” الذي يمنح لأفضل لاعب في العالم من قبل الفيفا , وذلك بعد أكتفاء ليونيل ميسي بالفوز بالدوري الأسباني مع فريقة برشلونة وأكتفاء كرستيانو رونالدو علي التتوج بالدوري الأيطالي مع فريقة يوفينتس , مما تزيد أحتمالية الفرعون المصري من حصد اللقب هذا العام.



