مصرع شاب ووالدته في حريق بشقة سكنية بطنطا (صور)
الأحد 02/يونيو/2019 - 09:30 م
أيمن يحيي
Advertisements
Advertisements
لقى شاب مصرعة هو ووالدته فى حريق شب فى شقتهما بعقار بشارع محمد فريد بطنطا بمحافظة الغربية، وانتقلت قوات الاطفاء وتمكنت بمساعدة أحد الشباب قام بالتسلق للشقة وانقذ اثنين اخرين قبل ان يلفظا أنفاسهما بسبب النار والدخان.
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، اخطارا بنشوب حريق فى شقة سكنية، وانتقلت سيارات الاطفاء بقيادة اللواء ايهاب عبد الحميد وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل ان يمتد لباقى الشقق بالعقار والمنازل المجاورة.
وأسفر الحريق عن وفاة شريف صقر 22 عاما ووالدته وتم إنقاذ اثنين اخرين من افراد الاسرة بفضل بطولة شباب المنطقة.
تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة للتحقيق.
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، اخطارا بنشوب حريق فى شقة سكنية، وانتقلت سيارات الاطفاء بقيادة اللواء ايهاب عبد الحميد وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل ان يمتد لباقى الشقق بالعقار والمنازل المجاورة.
وأسفر الحريق عن وفاة شريف صقر 22 عاما ووالدته وتم إنقاذ اثنين اخرين من افراد الاسرة بفضل بطولة شباب المنطقة.
تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة للتحقيق.
Advertisements
المزيد عن: مصر محافظة الغربية طنطا شقة سكنية اخبار
- حريق هائل بشقة سكنية بمدينة طنطا
- السيطرة على حريق نشب بعقار في المنيا
- إصابة سيدة في حريق هائل بشقة سكنية بطنطا (صور)
- مصرع شاب وربة منزل في حريق شقة سكنية بطنطا
- العناية الإلهية تنقذ "عروسان" من حريق شقتهما ببني سويف
- مصرع شاب في حريق هائل بشقة سكنية في الغردقة (صور)
- إصابة 3 مواطنين في حريق بشقة سكنية بالغربية
- السيطرة على حريق بشقة سكنية فى طنطا (صور)