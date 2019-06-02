مصرع شاب ووالدته في حريق بشقة سكنية بطنطا (صور)

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لقى شاب مصرعة هو ووالدته فى حريق شب فى شقتهما بعقار بشارع محمد فريد بطنطا بمحافظة الغربية، وانتقلت قوات الاطفاء وتمكنت بمساعدة أحد الشباب قام بالتسلق للشقة وانقذ اثنين اخرين قبل ان يلفظا أنفاسهما بسبب النار والدخان.



تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، اخطارا بنشوب حريق فى شقة سكنية، وانتقلت سيارات الاطفاء بقيادة اللواء ايهاب عبد الحميد وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل ان يمتد لباقى الشقق بالعقار والمنازل المجاورة.



وأسفر الحريق عن وفاة شريف صقر 22 عاما ووالدته وتم إنقاذ اثنين اخرين من افراد الاسرة بفضل بطولة شباب المنطقة.



تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة للتحقيق.