مدرب منتخب اليد يقود فاردار المقدوني للتتويج بدوري أبطال أوروبا





قاد الإسباني روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني لكرة اليد، فريق فاردار المقدوني للتتويج بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد.





وفاز فريق فاردار على حساب فريق فيسبريم المجري الذي يقوده الاسباني ديفيد ديفيز المدير الفني السابق لمنتخب مصر لكرة اليد، وذلك بنتيجة ٢٧-٢٤، ليحصد اللقب.









وكان مجلس إدارة اتحاد اليد برئاسة المهندس هشام نصر قد نجح في التعاقد مع الإسباني روبرتو جارسيا باروندو لقيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة خلفا لمواطنه الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني السابق للفراعنة.









وجارسيا من مواليد ١٩٨٠ في العاصمة الإسبانية مدريد، وقد تولى تدريب منتخب مقدونيا للشباب ومنتخب الرجال.



