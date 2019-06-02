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محمد إمام ينتهي من تصوير مسلسل "هوجان" (صورة)

الأحد 02/يونيو/2019 - 08:36 م
محمد إمام ينتهي من تصوير مسلسل هوجان (صورة)
هوجان
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شيماء عطية
 
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انتهى صناع مسلسل "هوجان" من تصوير أخر مشاهد العمل، مساء اليوم الأحد.

ونشر مؤلف العمل محمد صلاح العزب، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، صورة لأبطال العمل، أثناء تقطيع التورتة، وكتب: "تورتة هوجان.. تمت بحمد الله..وإلى اللقاء في أعمال قادمة بإذن الله".

مسلسل "هوجان" من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سيرينجي لصاحبها تامر مرسي، ويشارك في بطولته محمد إمام وصلاح عبدالله وكريم محمود عبدالعزيز وأسماء أبو اليزيد.
محمد إمام ينتهي من تصوير مسلسل "هوجان" (صورة)
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