نجم برشلونة يقترب من مزاملة نيمار في باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي مهتم بخدمات البرازيلي كوتينيو نجم برشلونة ويستعد لتقديم عرضًا للبلوجرانا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن PSG أبدى رغبته في ضم كوتينيو على سبيل الإعارة مع وضع بند أحقية الشراء لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن برشلونة يسعى لتسويق كوتينيو صاحب الـ26 عاما الذي قام بضمه في يناير 2018 مقابل 145 مليون يورو حصل عليها ناديه السابق ليفربول لكنه لم يقدم المستوى المنتظر منه في موسم ونصف مما جعله يتعرض لانتقادات من جماهير البرسا.





يذكر أن كوتينيو متواجد حاليًا في معسكر منتخب البرازيل استعدادًا لبطولة كوبا أمريكا 2019 التي تنطلق منافساتها في منتصف الشهر الحالي.