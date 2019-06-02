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أكبر 3 شركات عالمية للفنادق تتفاوض للتواجد فى العاصمة الإدارية

الأحد 02/يونيو/2019 - 08:30 م
أكبر 3 شركات عالمية للفنادق تتفاوض للتواجد فى العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة - صورة أرشيفية
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كريم وزيري
 
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بدأ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة جولة أخرى من التطوير والتحديث، حيث يتجه المشروع الآن لتخصيص أراض جديدة لإقامة فنادق عالمية عليها.

وحددت إدارة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة المخططات العامة لمناطق الفنادق، والقطع المخصصة لها والمستهدف منها من حيث عدد الغرف والشقق الفندقية فى كل مشروع فندقى.. ويتفاوض عدد من الشركات والفنادق العالمية مثل «هيلتون»، «كونراد» و«فورسيزون» مع مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية لمعرفة أماكن الأراضى المخصصة للشروعات الفندقية وأنظمة السداد والأسعار المتوقعة لتلك الأراضى.
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