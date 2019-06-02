البورصات الخليجية تسجل أدنى مستوياتها منذ يناير 2016

كشف تقرير الصادر عن كامكو ، أن البورصات الخليجية سجلت في مايو الماضي أدنى مستوياتها المسجلة منذ يناير 2016.





وبحسب التقرير تراجع الأداء المجمع للبورصات الخليجية بنسبة 5.4 بالمائة تقريباً في مايو 2019 وفقاً لقياس مؤشر ستاندرد آند بورز للعائد الاجمالي للأسهم الخليجية.





ويعزى هذا التراجع في المقام الأول إلى القضايا الجيوسياسية على مستوى المنطقة إلى جانب تراجع نشاط التداول خلال شهر رمضان المبارك باستثناء السعودية وقطر.





وباستثناء الكويت، تراجعت كافة البورصات الخليجية، وسجلت السعودية انخفاضاً حاداً بلغت نسبته 8.5 بالمائة، الأمر الذي أدى إلى خسارة نصف معدل النمو الذي حققته منذ بداية العام حتى تاريخه ليبلغ الآن 8.8 بالمائة.





ويعزى هذا التراجع في المقام الأول لوقع التأثيرات الجيوسياسية على المستوى الإقليمي بالإضافة إلى اتجاه المستثمرين نحو جني الأرباح للاستفادة من ارتفاع تقييمات الأسهم، وفي سوق متقلباً خلال الشهر وساهمت الضغوط الجيوسياسية في دفع السوق نحو الهبوط.





وتراجعت أسواق الإمارات في مايو 2019 إذ أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية الشهر بخسارة قدرها 4.8 بالمائة، مغلقاً عند مستوى 5003.58 نقطة، إلا ان ذلك التراجع تناقص بنسبة 2.82 بالمائة في آخر جلسة تداول من الشهر، بفعل الأداء القطاعي سلبيا بصفة عامة.





وكان أداء سوق دبي المالي أسوء من نظيره سوق أبو ظبي للأوراق المالية في مايو 2019، وتراجع بنسبة 5.3 بالمائة على أساس شهري عند مستوى 2620.33 نقطة في ظل تراجع كافة المؤشرات القطاعية، بعد أن كان ضمن أفضل الأسواق الخليجية أداءً في أبريل 2019.





أما قطر فتراجعت بورصة قطر بنسبة 1 بالمائة في مايو2019 بعد ارتفاعها الشهر السابق، وأغلق مؤشر بورصة قطر 20 عند مستوى 10273.01 نقطة.





وفي البورصة البحرينية، تحرك المؤشر العام لبورصة البحرين ضمن نطاق محدود في مايو 2019، وأغلق عند مستوى 1433.52 نقطة، وسط هبوط أنشطة التداول إلى النصف، وانخفض إجمالي كمية الأسهم المتداولة بنسبة 52.5 بالمائة على أساس شهري، وبلغت 68.8 مليون سهم.





كما انخفضت قيمة التداولات بنسبة 49.4 بالمائة على أساس شهري وصولاً إلى 17.0 مليون دينار بحريني.





وفيما يخص بورصة عمان، تراجع مؤشر سوق مسقط 30 مرة أخرى في مايو 2019، وإن كان بشكل هامشي، وبلغ مستوى قياسي جديد من التراجع بنهاية الشهر. وانخفض المؤشر بنسبة 0.3 بالمائة خلال الشهر، بما دفع بأداء المؤشر منذ بداية العام 2019 حتى تاريخه ليكون الأدنى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.





من جهة أخرى، سجل المؤشر العام لبورصة الكويت نمواً بنسبة 1.8 في المائة، الأمر الذي دفع بمؤشر البورصة لتسجيل أعلى معدل نمو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأداء منذ بداية العام 2019 حتى تاريخه إلى ما نسبته 12.8 بالمائة.





ودفعت تلك المكاسب التي سجلتها بورصة الكويت نمو المؤشر منذ بداية العام 2019 حتى تاريخه لتصبح بذلك الأفضل أداءً على مستوى البورصات الخليجية، بنمو بلغت نسبته 12.8 بالمائة للمؤشر العام و 18.5 بالمائة لمؤشر السوق الأول.





وعكست المكاسب التي سجلها مؤشر السوق الأول أيضاً معنويات المستثمرين فيما يتعلق بترقب قرار ترقية السوق الكويتية للانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في يونيو 2019.





ومن المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 يونيو، إلا أن بعض الحسابات الفلكية ترجحه في الأربعاء المقبل الموافق 5 يونيو؛ وهو ما سيتم تحديده عند رؤية الهلال مساء غد الاثنين.





وتبدأ اعتباراً من اليوم الأحد إجازة في السوق المالية السعودية وبورصتي دبي وأبوظبي الماليتين؛ بمناسبة عيد الفطر، فيما تغلق أسواق: البحرين، وقطر، ومسقط، بدءاً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 4 يونيو 2019.