طارق الملا يبحث عن كوادر جديدة لوزارة البترول

أبرز قياداتها تحال للمعاش بنهاية 2019





تتأهب وزارة البترول والثروة المعدنية، لخروج معظم كوادرها القيادية على المعاش خلال العام الجارى، ما يحتم على المهندس طارق الملا، وزير البترول، البحث عن بدائل قادرة على تولى المناصب القيادية، ويشهد قطاع البترول تلك الحالة للمرة الأولى فى تاريخه.





وتستعرض «الفجر» أبرز القيادات التى من المقرر أن تحال للمعاش خلال الفترة المقبلة، حيث يأتى على رأسهم المحاسب إبراهيم خطاب، وكيل الوزارة للشئون الإدارية، والذى من المقرر أن يترك منصبه فى ٣٠ يونيو المقبل، ما أدى لإصدار المهندس طارق الملا، قرارا بتولى المحاسب محمد عبدالغفار، رئاسة الإدارة المركزية للاتصال والشئون الإدارية بديوان الوزارة خلفا له.





كما تشهد الأشهر القليلة المقبلة إحالة عدد من رؤساء الشركات البارزين للمعاش، فى مقدمتهم المهندس عادل الشويخ، رئيس شركة ميدتاب للبترول، والذى من المقرر أن يترك منصبه فى ديسمبر المقبل، والمهندس محمد عبد الحافظ، رئيس الشركة العربية لأنابيب البترول «سوميد»، والذى سيترك منصبه ١٣ يونيو المقبل، والمهندس محمد سعفان، وكيل أول الوزارة والذى سيحال للمعاش فى نوفمبر، والمهندس محمد المصرى، رئيس هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس الأسبق، الذى سيحال للمعاش فى ١٩ ديسمبر المقبل.





كما يخرج للمعاش فى يوليو المقبل، المهندس إبراهيم عبد السلام، رئيس شركة «موبكو» للأسمدة، وفى نوفمبر المهندس علاء حجازى، رئيس شركة إنبى، الذى يمر بظروف صحية صعبة خلال الفترة الحالية، الأمر الذى دفع وزير البترول لإصدار قرار بتعيين المهندس علاء خشب، فى منصب العضو المنتدب للشركة، ونائب رئيس مجلس الإدارة، والأخير سيحال للمعاش أيضا فى أكتوبر المقبل. ومن المقرر أن يحال للمعاش كلا من المهندس السيد البدوى، رئيس شركة خدمات البترول الجوية فى أغسطس المقبل، والمهندس محمد عثمان عجيزة، رئيس شركة إمارات مصر فى شهر أكتوبر، والمحاسب طارق القلاوى، مدير مكتب وزير البترول الحالى فى ديسمبر المقبل، والمهندس حسن عبادى، رئيس الشركة الفرعونية للبترول فى أكتوبر، والجيولوجى سليم السروجى، رئيس شركة ثروة فى أغسطس، إضافة إلى عدد من قيادات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، فى مقدمتهم المحاسبة ثناء العشرى، نائب رئيس الشركة للشئون الإدارية فى ديسمبر المقبل، وعمرو الكحكى، رئيس شركة النيل لتسويق البترول فى شهر أكتوبر، والمهندس محمد أبو العلا، رئيس شركة الشركة المصرية العالمية لمهمات الحفر، بالإضافة لمعتز صبره، أحد قيادات هيئة البترول الذى سيحال للمعاش فى سبتمبر ٢٠١٩.



