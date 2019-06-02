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تؤام أحمد فهمي ينقذه من موت محقق في "الواد سيد الشحات ٢٨"

الأحد 02/يونيو/2019 - 08:24 م
تؤام أحمد فهمي ينقذه من موت محقق في الواد سيد الشحات ٢٨
الواد سيد الشحات ٢٨
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شيماء عطية
 
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شهدت أحداث مسلسل "الواد سيد الشحات ٢٨"، ظهور تؤام لسيد الشحات، يُدعى سيف، والذي استطاع إنقاذ شقيقيه سيد وفخر وريتاج من موت محقق على يد السحاوي.

وكشف سيد لزوجته ريتاج أن والده باع توأمه لشخص غني منذ صغره لذلك لم يحكِ لها من قبل عن وجود تؤام له.

المسلسل تدور أحداثه حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب عبر مجموعة من المواقف الطريفة.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.

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