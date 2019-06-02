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البحرين: مشاركة قطر في قمم مكة كانت "ضعيفة"

الأحد 02/يونيو/2019 - 08:19 م
البحرين: مشاركة قطر في قمم مكة كانت ضعيفة
ملك البحرين
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الفجر السعودي
 
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قال الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، إن مشاركة قطر في قمم مكة الثلاث، كانت ضعيفة وغير فاعلة، ولا تتناسب بأي حال من الأحوال مع أهمية هذه القمم وخطورة الظرف الذي انعقدت فيه والغايات المنشودة منها في الحفاظ على الامن القومي المشترك ومواجهة التحديات التي تهدد الدول العربية والإسلامية وتقوية سبل ودعائم العمل المشترك بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها ويرسخ السلم فيها.


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