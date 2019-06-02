"كنت ناوي اصرفها عشان أكل عيش في العيد".. ننشر اعترافات مروج للمخدرات أمام مباحث القاهرة

اعترف تاجر للمواد المخدرة أمام وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بقيادة المقدم خالد سيف رئيس المباحث، على قيامه بإحضار كمية كبيرة من المواد المخدرة بهدف ترويجها قبل عيد الفطر، حيث قال أمام معاوني البحث: "كنت ناوي اصرفها عشان أكل عيش في العيد"، وأرفقت وحدة المباحث نص اعتراف المتهم للعرض على النيابة العامة وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.





وتعود الواقعة أثناء مرور النقيب أحمد عريان معاون مباحث قسم شرطة حدائق القبة، بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، وضبط الخارجين عن القانون، تمكن من ضبط "أحمد.ع.إ" 35 سنة، وشهرته (موزة)، مقيم 11 شارع بديع ميخائيل دائرة القسم، بحوزته سجارة من مخدر الحشيش مشتعله، وبتفتيشه عثر بحوزته على علبة سجائر بها 6 قطع من جوهر الحشيش كبيرة الحجم، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.



