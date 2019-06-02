إصابة ١٠ أشخاص بينهم ٦ أطفال مجهولين بحادث أمام سينما رينيسانس السويس

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أعلنت إدارة مستشفى التامين الصحي بمحافظة السويس، مساء اليوم الأحد برئاسة الدكتور محمد حواش مدير المستشفى، أنه تم إستقبال حادث من أمام سينما رينيسانس قبل موعد الإفطار مباشرة وكانت حصيلة الحادث 4 أشخاص بالغين و6 أطفال مجهولين الهوية وتم التعامل مع الحالات.



حيث تعددت الإصابات من كسور وجراحات تجميلية وجراحات قلب وصدر ونزيف بالمخ وتم حجز طفلين في قسم عناية الأطفال لتحضيرهم لدخول العمليات وحجز حالة بالغة.



وقد قام الدكتور محمد حواش مدير مستشفى التامين الصحي بالسويس ومساعد وكيل وزارة الصحة بالسويس دكتور محمد يوسف، بالاشراف علي استقبال الحالات ومساعدة الطاقم الطبي بتذليل اي عقوبات اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان توفير أقصى درجات الرعاية الصحية للمصابين.



