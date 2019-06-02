بـ 3 رصاصات.. أحمد بدير يقتل إسلام جمال في مسلسل حكايتي
الأحد 02/يونيو/2019 - 08:12 م
الفجر الفني
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في الحلقة الـ28 من مسلسل "حكايتي"، قام "سليمان" الذي يجسد دوره أحمد بدير بقتل حسام الذي يجسده إسلام جمال، بعدما تهجم الأخير على منزلهم ليطلق 3 رصاصات فى صدرة ويقتله، ويعترف أمام النيابة أنه قتله لأخذ بثأر ابنته "نور" – دنيا المصري، بينما يحاول "أدهم" – أحمد حاتم الاعتراف على نفسه بأنه هو الذي قتل حسام ولكن والده يصمم أنه القاتل للآخذ بالثأر.
أما "داليدا" التي تجسدها ياسمين صبري فتعيش حالة من السعادة بعد مشاركتها لأحد البراندات العالمية وتوقيع العقود معها، إضافة إلى فتح "على" – أحمد صلاح حسنى شركة شحن وتفريغ جديدة بمساعدة زوجته داليدا التى تسدد كل ديونه وتسوية أموره مع البنك.
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