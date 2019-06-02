نيمار يعود إلى معسكر البرازيل

عاد المهاجم البرازيلي نيمار اليوم الأحد، لمعسكر السليساو استعدادا لبطولة كوبا أمريكا 2019 عقب حصوله على راحة لمدة يوم وأيضا بعد يوم من اتهامه باغتصاب شابة في باريس.





وهبطت المروحية الفاخرة الخاصة بنجم فريق باريس سان جيرمان نحو الـ12:00 بالتوقيت المحلي (15:00 ت.ج) في مهبط للمروحيات بالقرب من مركز تدريبات "جرانجا كوماري" الذي يقع في مدينة تيريسوبوليس ويبعد نحو 98 كلم عن مدينة ريو دي جانيرو.





وعلى الرغم من سوء الأحوال الجوية التي شهدتها مدينة تيريسوبوليس واكتسائها بالضباب إلا أن نيمار وبعض اللاعبين الآخرين تواجدوا داخل أرضية الملعب مثل داني ألفيس وتياجو سيلفا وباكيتا وآرثر.





ووصل بقية اللاعبين بعد تأخير حوالي نصف الساعة عن الميعاد المتوقع وصولهم فيه.





وعاد نيمار لمعسكر منتخب "الكناري" بعد اتهامه أمس باغتصاب شابة كان قد تعرف عليها عن طريق الإنترنت في أحد الفنادق في باريس، وهو الأمر الذي نفاه اللاعب ووالده كليا.



