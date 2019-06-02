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تعرف على رد فعل كوبر تجاه مقلب رامز جلال

الأحد 02/يونيو/2019 - 08:07 م
تعرف على رد فعل كوبر تجاه مقلب رامز جلال
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مريم الشريف
 
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فوجيء كابتن كوبر، بالفنان رامز جلال امامه، بعدما خلع قناع الغوريلا عن رأسه، موضحا له ان ماحدث له الا مجرد مقلب. 


وضحك كوبر، وعانقه رامز معتذرا له، كما سأله اذا كان يعرفه ام لا، واخبره كوبر بانه يعرفه منذ المقلب الذي قدمه العام الماضي.

ويدور مقلب رامز في الشلال الذي يقدمه الفنان رامز جلال ، في اطار ايهام الضيف بانه يصور اعلان تليفزيوني لاحد المنتجات في بالي بأندونيسيا، ثم يفاجيء بسقوطه في الشلال ، وظهور غوريلا ضخمه له في الغابة.

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