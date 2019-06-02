لطلبها الطلاق.. سيدة تتهم زوجها بهتك عرض طفلته بالإسكندرية.. والطب الشرعي يبرئه
الأحد 02/يونيو/2019 - 08:05 م
محمد رجب - دينا حسن
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، وعضوية كل من المستشار أيمن إبراهيم حنفي والمستشار عبد العاطى مسعود شعلة، وأمانة سر محمد عثمان، ببراءة المدعو "م. ف. م" عامل بشركة، من اتهامه بهتك عرض ابنته الطفلة "س. م. ف- 15 سنة".
تعود الواقعة في القضية رقم 22497 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد ورود بلاغ من المدعوة "هـ. ع. م" بقيام زوجها بهتك عرض ابنتهما داخل شقتها بدائرة القسم.
كشفت تحريات قسم شرطة العامرية أول عن تقديم المدعوة "هـ. ع. م" ربة منزل، بلاغا بأن زوجها المدعو "م. ف. م" 46 سنة، عامل بشركة، قام بالتعدي على ابنته الطفلة "س. م. ف- 15 سنة" جنسيا من الخلف عدة مرات، منذ نحو شهر من الواقعة مستغلا غيابها عن المنزل.
بتوقيع الكشف الطبي من قبَل الطب الشرعي، تبين أن المجني عليها ليس بها أي آثار ظاهرية بعموم الجسد، وعدم وجود آثار تعدّ جنسي واضحة عليها.
وأقر والد الفتاة في التحقيقات بأن زوجته قامت بذلك بسبب طلبها الطلاق منه للزواج بشخص آخر، وعندما رفض اخترعت تلك الواقعة للضغط عليه، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.
تعود الواقعة في القضية رقم 22497 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد ورود بلاغ من المدعوة "هـ. ع. م" بقيام زوجها بهتك عرض ابنتهما داخل شقتها بدائرة القسم.
كشفت تحريات قسم شرطة العامرية أول عن تقديم المدعوة "هـ. ع. م" ربة منزل، بلاغا بأن زوجها المدعو "م. ف. م" 46 سنة، عامل بشركة، قام بالتعدي على ابنته الطفلة "س. م. ف- 15 سنة" جنسيا من الخلف عدة مرات، منذ نحو شهر من الواقعة مستغلا غيابها عن المنزل.
بتوقيع الكشف الطبي من قبَل الطب الشرعي، تبين أن المجني عليها ليس بها أي آثار ظاهرية بعموم الجسد، وعدم وجود آثار تعدّ جنسي واضحة عليها.
وأقر والد الفتاة في التحقيقات بأن زوجته قامت بذلك بسبب طلبها الطلاق منه للزواج بشخص آخر، وعندما رفض اخترعت تلك الواقعة للضغط عليه، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.
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