هل يجبر جريزمان ثنائي برشلونة على الرحيل ؟



وأفادت التقارير الصحفية بأن صفقة جريزمان خلقت حالة جدل كبير داخل غرفة ملابس برشلونة من بين مؤيد ومعارض للحصول على خدمات النجم الفرنسي.



وأكدت التقارير أن الثنائي مارك أندري تير شتيجين حارس مرمى برشلونة وزميله لويس سواريز يعتر ضان على صفقة جريزمان بقوة.



وذكرت التقارير أن الثنائي أخبرا الإدارة بالرحيل في حال إتمام صفقة جريزمان على الرغم من أن هناك بعض النجوم يدعمون الصفقة داخل غرفة الملابس وهناك من يلتزم الصمت حيال الأمر.



وأوضحت التقارير أن الشرط الجزائي في عقد أتلتيكو مدريد مع جريزمان يقل إلى 120 مليون يورو مطلع الشهر المقبل علما بأن الأتليتيكو يرفض التفاوض ويريد الحصول على قيمة كسر العقد.

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن كلا من تير شتيجن ولويس سواريز نجمي برشلونة الاسباني هددا إدارة النادي بالرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية إذا تم التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد.