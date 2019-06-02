بالأرقام.. ماذا قدم هازارد قبل الرحيل عن تشيلسي؟
الأحد 02/يونيو/2019 - 07:07 م
محمد الصو
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أعلن البلجيكي إيدين هازارد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، أن هذا الموسم هو أخر مواسمه مع البلوز، والرحيل نهاية الموسم الجاري.
هازارد، ساهم في نهاية مشواره مع تشيلسي، في تحقيق بطولة الدوري الأوروبي بعد أن فاز على أرسنال، برباعية مقابل هدف وحيد، أحرز خلالها هاتريك، ليسجل ثاني لقب لفريقه بالاتحاد الأوروبي.
وأشارت بعض التقارير الصحفية، إلى اتفاق اللاعب مع نادي ريال مدريد الإسباني، للعب ضمن صفوفه خلال الموسم المقبل.
ويرصد 'الفجر الرياضي' بالأرقام ماذا قدم هازارد مع تشيلسي قبل الرحيل من خلال التقرير الآتي :-
عدد المباريات: 352 مباراة.
دقائق اللعب: 26967 دقيقة.
عدد الأهداف: 110 هدف.
صناعة أهداف: 92.
عدد البطولات: 6.
الدوري الإنجليزي: لقبين.
الدوري الأوروبي: لقبين.
كأس الرابطة الإنجليزي: لقب.
كأس الاتحاد الإنجليزي: لقب.
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