بالأرقام.. ماذا قدم هازارد قبل الرحيل عن تشيلسي؟

أعلن البلجيكي إيدين هازارد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، أن هذا الموسم هو أخر مواسمه مع البلوز، والرحيل نهاية الموسم الجاري.





هازارد، ساهم في نهاية مشواره مع تشيلسي، في تحقيق بطولة الدوري الأوروبي بعد أن فاز على أرسنال، برباعية مقابل هدف وحيد، أحرز خلالها هاتريك، ليسجل ثاني لقب لفريقه بالاتحاد الأوروبي.



