بث مباشر.. مشاهدة برنامج رامز في الشلال MBC مصر YouTube مع هيكتور كوبر
الأحد 02/يونيو/2019 - 07:01 م
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يقدم موقع "الفجر"، خدمة البث المباشر لبرنامج "رامز في الشلال"، الذي من المقرر أن يذاع على فضائية "mbc مصر"، اليوم في تمام الساعة السادسة ونصف مساًء، ويستضيف اليوم في الحلقة الثامنة والعشرين الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق والمدير الفني الحالي لأوزبكستان.
يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، ليذهبوا إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقوموا بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، مما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب، ومن ثم تبدأ المغامرة الحقيقية.
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