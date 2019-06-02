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النصر يخطط لخطف ثنائى الاتحاد

الأحد 02/يونيو/2019 - 06:59 م
النصر يخطط لخطف ثنائى الاتحاد
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أميرة فطيم
 
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أشارت تقارير صحفية إلى سعي نادي النصر إلى ضم الثنائى المغربي في صفوف الاتحاد، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.


وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن إدارة النصر تنوي التعاقد مع ثنائى الاتحاد، كريم الأحمدي ومروان دا كوستا، لدعم العالمي في الموسم الجديد.


وأضافت الصحيفة أن النصر ينوي استخراج تأشيرتي دخول للاعبين المغربيين إلى بريطانيا، من أجل المشاركة في معسكر النصر الإعدادي للموسم الجديد.


ويشير هذا الأمر إلى غموض وضع كريم الأحمدي مع الاتحاد، وفتح باب الاحتمالات أمام رحيله رغم امتداد عقده إلى يونيو 2020.

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