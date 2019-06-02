الإمام الأكبر: الرسول لم يمارس الضرب الرمزي على زوجاته
الأحد 02/يونيو/2019 - 07:00 م
داليا الحسين
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قال الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الضرب الرمزي للزوجة الناشز ليس أمرًا بالضرب ولكنه إباحة لهذا الأسلوب، موضحًا أن الزوج يباح له أن يلجأ لهذا النوع من العلاج، وأن وجد نوعا أخر يفيد لا يلجأ لهذا، مشيرا إلى أن النبي محمد صلي الله عليه وسلم نهى عنه ولا يحبذه ويكرهه ولم يمارسه مرة واحدة في حياته.
وأضاف "الطيب"، خلال حواره ببرنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على التليفزيون المصري، مساء السبت أن الحالة التي تحدث عنها الإسلام هي أن يكون الزوج كريم ويحب زوجته، ويريد أن يبقى عليها ولا توجد وسيلة باقية إلا الضرب الرمزي، وذلك من باب عقوبة الأم لابنتها التي تحبها وتقدمها على نفسها ولكن تضطرهم الظروف لهذه العقوبة، حرصا عليها.
وتابع: "ليس من العدل والإنصاف أن تدان المجتمعات الإسلامية وتتهم بالتخلف والوحشية في حين أن الضرب داخل الأسرة ثقافة سائدة في سائر الشعوب، متائلًا: هل الضرب المبرح الذي يؤدي إلى القتل في أمريكا متقدم ومتحضر والضرب الذي أبيح وليس مأمور به وله ضوابط ومواصفات وشروط هو الذي يوصف بـ"التخلف والوحشية"؟.
وكشف عن دراسة أجراها "المجلس الوطني للوقاية من العنف" في أمريكا، تؤكد أن ربع الرجال وسدس النساء قبلوا صفع الزوج لزوجته في ظرف معين من الخطأ، كما أكدت أن 56%من الأزواج ضربوا زوجاتهم بسبب الإهمال في الواجبات الزوجية.
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