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عاجل.. قرار هام من نقابة الموسيقيين تجاه شيرين عبدالوهاب

الأحد 02/يونيو/2019 - 06:54 م
عاجل.. قرار هام من نقابة الموسيقيين تجاه شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
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محمد النجدي
 
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قرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، المنعقد اليوم في جلسته بتاريخ 2/6/2019، رف الإيقاف الذي كان متخذ تجاه المطربة شيرين عبدالوهاب.

حفظ المجلس التحقيقات معها على خلفية اتهامها بالإساءة لمصر خلال أحد حفلاتها الأخيرة في البحرين.
عاجل.. قرار هام من نقابة الموسيقيين تجاه شيرين عبدالوهاب
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