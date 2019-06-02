عاجل.. قرار هام من نقابة الموسيقيين تجاه شيرين عبدالوهاب
الأحد 02/يونيو/2019 - 06:54 م
محمد النجدي
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قرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، المنعقد اليوم في جلسته بتاريخ 2/6/2019، رف الإيقاف الذي كان متخذ تجاه المطربة شيرين عبدالوهاب.
حفظ المجلس التحقيقات معها على خلفية اتهامها بالإساءة لمصر خلال أحد حفلاتها الأخيرة في البحرين.
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