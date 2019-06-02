عاجل.. قرار هام من نقابة الموسيقيين تجاه شيرين عبدالوهاب





حفظ المجلس التحقيقات معها على خلفية اتهامها بالإساءة لمصر خلال أحد حفلاتها الأخيرة في البحرين.

قرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، المنعقد اليوم في جلسته بتاريخ 2/6/2019، رف الإيقاف الذي كان متخذ تجاه المطربة شيرين عبدالوهاب.