بالأرقام.. من الأحق بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019؟

حقق نادي ليفربول لقب بطولة دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على توتنهام في النهائي بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملعب ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد.





وبرز هذا الموسم لاعبين عدة لذلك سيكون هناك منافسة على جائزة الكرة الذهبية بشكل قوي وذلك بعد تقديمهم مستويات رائعة مع فرقهم والمساهمة بالتتويج بالألقاب.



