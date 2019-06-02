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بث مباشر.. رامز في الشلال الحلقة الجديدة مشاهدة مجانا MBC مصر

الأحد 02/يونيو/2019 - 06:50 م
بث مباشر.. رامز في الشلال الحلقة الجديدة مشاهدة مجانا MBC مصر
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الفجر الفني
 
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نقدم لكم بث مباشر لبرنامج رامز في الشلال، وذلك في الحلقة 28 المقرر عرضها بعد دقائق.


يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، ليذهبوا إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقوموا بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، مما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب، ومن ثم تبدأ المغامرة الحقيقية.


 إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقوموا بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، مما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب، ومن ثم تبدأ المغامرة الحقيقية.


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