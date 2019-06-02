تعرف على الضحية رقم 26 لـ "رامز في الشلال" في حلقة اليوم
الأحد 02/يونيو/2019 - 06:48 م
الفجر الفني
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أعلنت الصفحة الرسمية لفضائية "mbc مصر"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الكابتن هيكتور كوبر عن ظهورها في حلقة اليوم من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة MBC مصر، طوال أيام شهر رمضان.
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