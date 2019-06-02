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فان دايك يصدم محمد صلاح بسبب ميسي

الأحد 02/يونيو/2019 - 06:48 م
فان دايك يصدم محمد صلاح بسبب ميسي
ليفربول
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ريهام عبد المحسن
 
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صرح الهولندي ​فيرجيل فان دايك​ نجم دفاع ليفربول بأن الأرجنتيني ​ليونيل ميسي​ نجم برشلونة هو الأحق بالفوز بالكرة الذهبية​ وذلك ردا على ما إذا كان يتوقع الفوز بالكرة الذهبية.

وقال فان دايك في تصريحات صحفية :" لا أعتقد أنني سأفوز بها، الأفضل هو ميسي، الآن لا أفكر أبدا بمسألة الفوز بالكرة الذهبية حتّى لو لم يلعب المباراة النهائية، ميسي دائمًا أفضل لاعب في العالم".

يذكر أن ليفربول فاز بالأمس على توتنهام بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.
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