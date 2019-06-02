تفاصيل إنهاء وتسليم 12 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي باستثمار نصف مليار جنيهًا بالبحيرة

Advertisements

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إنهاء وتسليم 12 مشروعًا في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، بلغت استثماراتها 559 مليون جنية، وتم تسليم عدد 8 مشروعات منها تسليما ابتدائيا وجاري الانتهاء من عدد 4 مشروعات أخرى سيتم تسليمها تمهيدا لدخولها الخدمة وبدء التشغيل.



والمشروعات التي تم الانتهاء منها وتسليمها تسليما ابتدائيا تشمل خط مياه الصخرة - زاوية نعيم - الرزقة، بأطوال 13 كيلو متر وأقطار 200 مم، و600 مم بأبو حمص، تنفيذ شركة المقاولون العرب لخدمة قرى زاوية نعيم والرزقة بأبو حمص وتوابعها وتم تسليمه في 9 مايو 2019 بتكلفة 60 مليون جنيهًا.



- خط مياه الطرانة بطول 10 كيلو متر قطر 600 مم بحوش عيسى تنفيذ مصنع الطائرات لخدمة قرى حوش عيسى والطرانة وفرهاش وبعض قرى أبو الشقاف وقرى دمنهور، وتم تسليمه في 2 مايو 2019 بتكلفة 65 مليون جنيهًا، خط مياه دفشو - بولس بطول 5 كيلو متر قطر 500 مم بكفر الدوار تنفيذ شركة المقاولون العرب لخدمة قرى كوم دفشو وعزبة بولس بكفر الدوار وتم تسليمه في مايو 2019 بتكلفة 35 مليون جنية.



- خط مياه المجد بالرحمانية بطاقة 5 آلاف متر مكعب يوم، تنفيذ مصنع الطائرات لخدمة قرى المجد وبعض قرى الرحمانية منيسة سلامة وعزبة المجد وتم تسليمه في مايو 2019 بتكلفة 30 مليون جنية.



- محطة صرف صحي قرية العتقا "شبكات انحدار - محطة رفع - خط طرد" لخدمة قرية العتقا وتم تسليمه في مايو 2019 بتكلفة 12 مليون جنية.



- محطة صرف صحي قرية كنيسة الضهرية "شبكات انحدار - محطة رفع - خط طرد" لخدمة قرى كنيسة الضهرية تم تسليمه في مايو 2019 بتكلفة 12 مليون جنية.



- خط مياه رأس كاوتش بكفر الدوار بطاقة 5 آلاف متر مكعب يوم، تنفيذ مصنع الطائرات لتدعيم شبكة مياه كفر الدوار والقرى المجاورة وتم تسليمه في مايو 2019 بتكلفة 30 مليون جنية.



- خط مياه أبو حمص المرحلة الثانية بطاقة 34 ألف متر مكعب يوم تنفيذ شركة المقاولون العرب لخدمة مدينة ومركز أبو حمص والقرى المجاورة لمراكز كفر الدوار ودمنهور وحوش عيسى وتم تسليمه في مايو 2019 بتكلفة 200 مليون جنية.



بالإضافة إلي 4 مشروعات سيتم تسليمهم تباعًا:-



- محطة صرف صحي قرية الحجناية "شبكات انحدار - محطة رفع - خط طرد" لخدمة قرى الحجناية وعزب غراب ومحسن ومنصور بتكلفة 20 مليون جنية.



- محطة صرف صحي قرية كفر سنطيس "شبكات انحدار - محطة رفع - خط طرد" لخدمة قرية كفر سنطيس بتكلفة 15 مليون جنية.



- محطة صرف صحي قرية دسونس الحلفاية "شبكات انحدار - محطة رفع - خط طرد" لخدمة قرية دسونس الحلفاية والحصفة والنزازة بتكلفة 10 مليون جنية.



- خط مياه كوم القناطر بطول 24 كيلو متر أقطار من 300 مم إلى 900 مم لخدمة قرى كوم القناطر والزيني وأمين باشا والوحدة المحلية ببطورس كاملة بتكلفة 70 مليون جنية.



وأكد محافظ البحيرة أن تلك المشروعات كان قد توقف العمل بها منذ فترة لأسباب مالية أو فنية وتم دفع العمل بها وتذليل ما يعترضها من معوقات للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.