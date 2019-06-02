داعية إسلامي: أم الأيتام تزاحم الرسول في دخول الجنة

أوضح الداعية الإسلامي إسلام النواوي الحالات التي يعتق الله سبحانه وتعالى رقبة العبد من النار، موضحًا أن أول الحالات أن يمس جسدك جسد رسول الله، لذا سعى أحد الصحابة واسمه سواد لمس جسد الرسول قبل إحدى الغزوات حتى يكون ذلك آخر عهده مع الدنيا.





وأضاف "النواوي"، خلال تقديمه برنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أن الحالة الثانية أم الأيتام التي تربي صغارها، موضحًا أن أم الأيتام تزاحم الرسول في دخول الجنة، هذه المرأة معافاة من العذاب، وترافق الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة.



