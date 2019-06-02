بمشاركة"الدخلاوية".. أمير الشعراوي يطرح أغنية "رشاش آلي" (فيديو)
الأحد 02/يونيو/2019 - 06:43 م
نور طلعت
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طرح المطرب الشاب أمير الشعراوي، منذ قليل أغنية "مهرجان راب" تحت عنوان"رشاش آلي" وذلك بالتعاون مع "فيلو" نجم المهرجان الشعبي "الدخلاوية".
أغنية "رشاش" من الحان أمير الشعراوي، وتوزيع أحمد عبد السلام.
جدير بالذكر أن أخر أعمال أمير، الفنية أغنية "حضن أمي" و تروي قصتة الحقيقية، فقد طرحها في عيد الأم الماضي.
"حضن أمي" من كلمات محمد حسن معوض، ومن ألحانه، وتوزيع أحمد عبد السلام، و حققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية عبر"يوتيوب" و"السوشيال ميديا" تخطت المليون وذلك عقب طرحها بأيام قليلة.
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