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ميركل: الحكومة ستواصل عملها بعد استقالة ناليس

الأحد 02/يونيو/2019 - 06:42 م
ميركل: الحكومة ستواصل عملها بعد استقالة ناليس
انغيلا ميركل
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قالت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الأحد، إن الحكومة الألمانية ستواصل عملها، وذلك بعد استقالة أندريا ناليس رئيسة الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني الشريك في الائتلاف الحاكم.

وصرحت ميركل في بيان: "ما أريد أن أقوله هو أننا سنستمر في عملنا بكل جدية وبمسؤولية عظيمة".

وتعرضت رئيسة الحزب الاشتراكي الديموقراطي إلى ضغوط كثيفة بعدما مني حزبها (يسار وسط) بأسوأ نتيجة في الانتخابات الأوروبية قبل أسبوع.
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