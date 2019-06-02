الأهلي يصعد أزمة مؤجلات الدوري بـ 3 طرق

ينتظر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رد اتحاد الكرة على أزمة مؤجلات بطولة الدوري الممتاز لما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية.





واستقر مجلس الأهلي بشكل شبه نهائي على الانسحاب من البطولة في حال استكمال مبارياته المتبقية أمام المقاولون العرب والزمالك بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر.





ومن المقرر أن يتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الخطيب 3 خطوات تصعيدية ضد اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة .





الخطوة الأولى من جانب مجلس الأهلي هي اللجوء إلى لجنة التسوية والتحكيم الرياضية ضد الجبلاية للحفاظ على حقوق النادي.





الخطوة الثانية ، هي تصعيد الأمر من جانب الأهلي واللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في حالة عدم فض النزاع.





الخطوة الثالثة في حال انسحاب الأهلي من الدوري هي خوض مباراة كأس مصر أمام بيراميدز في دور الستة عشر بالناشئين وليس الفريق الأول حتى لا يتم توقيع عقوبات على الأهلي بمسابقة الكأس.