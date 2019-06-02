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سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 2/6/2019

الأحد 02/يونيو/2019 - 05:40 م
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 2/6/2019
سعر الريال السعودي أمام الجنيه
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الفجر الاقتصادي
 
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واصل سعر الريال السعودى استقراره خلال التعاملات اليوم مع انتهاء موسم العمرة،  وجاءت اسعار الريال السعودى امام الجنيه على النحو التالى:

سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم 

سجل سعر الريـال السعودى بالبنك المركزى
 4.46 جنيها للشراء
4.49 جنيها للبيع

  سعر الريـال السعودى بالبنك الأهلي المصرى
4.46 جنيها للشراء
4.49 جنيها للبيع.

سعر الريـال السعودي بالبنك التجارى الدولى 
 4.44 جنيها للشراء
4.48 جنيها للبيع

 سعر الريـال السعودى ببنك مصر
 4.46 جنيها للشراء
4.49 جنيها للبيع

 سعر الريـال السعودى بالبنك العربى الافريقى الدولى
 4.43 جنيها للشراء
4.49 جنيها للبيع.
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